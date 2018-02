Zweden helpt ter dood veroordeelde Iraanse wetenschapper

Zweden heeft een Iraanse wetenschapper die in Iran ter dood is veroordeeld het Zweedse staatsburgerschap gegeven. Ahmadreza Djalali is hoogleraar geneeskunde aan het Karolinska-instituut in Stockholm, een medische universiteit. Hij werd in 2016 in Iran gearresteerd toen hij op zakenreis was en veroordeeld voor spionage. Hij zit sindsdien gevangen in Iran.

Volgens Iran heeft Djalali Israël informatie gegeven die kon helpen bij het liquideren van kerngeleerden die betrokken waren bij het nucleaire programma van Iran. Hij kreeg daarvoor de doodstraf.

Volgens de Iraanse aanklagers heeft Djalali toegegeven dat hij de Israëlische geheime dienst Mossad informatie gaf over Iraanse defensieplannen en kerngeleerden.

Nobelprijswinnaars

Zweden kan diplomatiek meer voor Djalali doen nu hij Zweeds staatsburger is. De Zweedse autoriteiten eisen toegang tot hem en hebben hun principiële bezwaren tegen de doodstraf overgebracht.

Djalali zit al drie maanden in de Evin-gevangenis in Teheran Hij heeft al die tijd met niemand contact mogen hebben en volgens Amnesty International is hij gemarteld. De mensenrechtenorganisatie heeft in augustus een brief van hem gekregen waarin hij zegt dat hij vast blijft zitten zolang hij weigert te spioneren voor Iran.

75 Nobelprijswinnaars hebben een petitie ondertekend waarin de vrijlating van Djalali wordt geëist, "zodat hij zijn opleidingswerk voor het heil van de mensheid kan voortzetten".