'Een vlogje hier en daar', maar de echte verkiezingscampagne voer je op straat

De twee manieren van campagne voeren hoeven elkaar natuurlijk niet uit te sluiten. Sociale media zijn eigenlijk niets anders dan gesprekken tussen mensen en daar kan een goede campagnevideo op inhaken, zegt socialemedia-expert Gonny Spijkstra. "Je kan via sociale media op grote schaal met mensen in gesprek, terwijl je op straat maar een paar mensen per keer kan aanspreken."

Maar dan moet de vlog of video wel op de goede manier zijn gemaakt. "Iedere gemeente heeft z'n eigen hete hangijzers, daar moet het over gaan. Ook moet het standpunt van de partij duidelijk zijn en moet blijken hoe zij iets voor je kunnen betekenen", zegt Spijkstra.

Grijze kliko

Ze bekeek voor de NOS tientallen campagnevlogs en -filmpjes die speciaal voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn gemaakt. Een video van de plaatselijke VVD in Wijchen in Gelderland vindt ze het goede voorbeeld. Lijsttrekker Nick Derks maakt zich daarin zich sterk voor het behoud van de grijze kliko.

Spijkstra: "Het lijkt misschien een beetje onbenullig om een hele video te maken over de grijze kliko en dat hij moet blijven in Wijchen, maar het is wel heel duidelijk en specifiek. Als mensen het met elkaar over de kliko hebben, zijn dit de video's die worden doorgestuurd en dat is een belangrijk bij sociale media."

