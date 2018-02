Armoe troef: New York eind 19de eeuw door de ogen van Jacob Riis

Het had weinig gescheeld of Riis (1849-1914) was geëindigd als de mensen die hij fotografeerde. Hij was op 21-jarige leeftijd als Deense immigrant aangekomen in New York en had dezelfde ontberingen gekend. Na verschillende baantjes vond hij werk als politieverslaggever in de beruchte Lower East Side. Dagelijks geconfronteerd met de uitwassen van armoede besloot hij zich te gaan inzetten als sociaal hervormer.

Zelf vergeleek Riis het met een huis dat in brand staat. Voorbijgangers snellen toe om te komen helpen. Waarom wordt de dagelijkse misère van de onderklasse dan genegeerd? "Stel je voor dat een hele stad vol mensen naar de verdoemenis gaat", waarschuwde Riis over de "verloren 10 procent van New York".

"Hij was zelf ook platzak in New York aangekomen, dus zijn eigen achtergrond zal een rol hebben gespeeld", redeneert Knoppers. "Bovendien zag hij het elke dag om zich heen, in zijn kantoortje bij het politiebureau. Daarnaast zal hij uit christelijke overtuiging ook goed hebben willen doen voor zijn naasten."