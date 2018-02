Recherche Zwolle onderzoekt mogelijke moord

In Zwolle-Zuid doet de recherche forensisch onderzoek in een woning, in verband met de vermissing van een 38-jarige man uit Zwolle. Van de man is al anderhalve week niets meer vernomen.

Naar aanleiding van het politie-onderzoek is een 40-jarige man uit Zwolle aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning. Mogelijk gaat het om moord.

Voor het forensisch onderzoek is in overleg met het OM een Team Grootschalige Opsporing (TGO) ingericht. Dat gebeurt als er sprake is van een levensdelict of een ander ernstig misdrijf. In zo'n team zitten mensen met diverse specialismen.