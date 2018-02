Syrische Koerden: Turkije viel ons aan met gifgas

In de Syrisch-Koerdische regio Afrin zijn zes burgers met ademhalingsproblemen in het ziekenhuis beland. Artsen zeggen tegen lokale media en het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten dat de klachten komen door gifgas. Dat zou zijn gebruikt door het Turkse leger, dat sinds eind januari bezig is met een offensief in de regio. Maar het Turkse leger ontkent de aantijgingen stellig.

Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat opereert vanuit Coventry in Groot-Brittannië, hadden de patiënten ademhalingsproblemen en verwijde pupillen. Plaatselijke media spreken ook van huiduitslag en braken, maar op beelden vanuit het ziekenhuis is dit niet te zien.

De directeur van het ziekenhuis in Afrin zegt tegen het Duitse persagentschap DPA dat de gewonden na de beschietingen werden opgenomen met ademhalingsproblemen, over de oorzaak ervan zegt hij niets. Turkije doet de beschuldigingen af als "duistere propaganda".

Verhalen en beelden die niet kloppen

Het Turkse leger wordt in Afrin gesteund door milities van het Vrije Syrische Leger. Het dorpje waar dit incident plaatsvond ligt vlak aan de grens met de Turkse provincie Hatay, waar alleen Turkse troepen zijn gelegerd. Het Turkse leger zegt dat het geen munitie gebruikt die niet voldoet aan internationale regels. "Het Turkse leger heeft zulke wapens niet", aldus een verklaring.

"Het is verschrikkelijk oppassen met dit soort berichten", zegt Turkije-correspondent Lucas Waagmeester. "Beide kanten in dit conflict voeren een harde propaganda-oorlog. Zoals de Turkse regering blijft volhouden dat er geen burgerslachtoffers vallen, worden ook vanuit Afrin verhalen en beelden verspreid die aantoonbaar niet kloppen."