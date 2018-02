Een 'logistieke nachtmerrie': Chinees Nieuwjaar zit bedrijven dwars

Een groot deel van de wereldhandel ligt deze dagen plat, omdat grofweg een op de vijf mensen op de wereld feest viert. Het is Chinees Nieuwjaar, en dat is ook te merken in Nederland.

China is een belangrijke handelspartner van Nederland. Jaarlijks voeren we zo'n 33 miljard euro aan goederen in vanuit het land. Omdat die import tijdens de feestdagen nagenoeg onmogelijk is, krijgen Nederlandse bedrijven die hun spullen uit China halen soms weken niets binnen.

"Het verbaast ons nog steeds dat zo'n groot productieland zich permitteert om zeker twee weken dicht te gaan," zegt Robert Schliekelmann, directeur van AMS in Amsterdam. "Maar dat doen ze gewoon. En daar doe je helemaal niets aan."

Het bedrijf maakt alles van lichtapparatuur tot sportapparaten en wijnkoelsystemen. Het ontwerpen gebeurt in Amsterdam, de productie in eigen fabrieken in China. Maar dus niet tijdens de weken rond het Chinees Nieuwjaar.