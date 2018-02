Oorlogsarchief Rode Kruis wordt openbaar

Het Oorlogsarchief van het Rode Kruis wordt openbaar. De hulporganisatie draagt 1300 meter papierwerk over aan het Nationaal Archief, zodat het kan worden ontsloten.

Het Rode Kruis kreeg in 1909 de taak om informatie over gesneuvelde militairen, gewonden en krijgsgevangenen aan familieleden over te brengen. In de Tweede Wereldoorlog kwam daar een informatiebureau bij over burgerslachtoffers, zoals weggevoerde Joden, politieke gevangenen en Nederlanders uit jappenkampen.

Na 1945 gebruikten 400 medewerkers de informatie uit het archief om overlijdensverklaringen op te stellen voor mensen die in de Tweede Wereldoorlog vermist waren geraakt. Weduwen en wezen hadden dat nodig om een uitkering te krijgen. Daarvoor verzamelde het Rode Kruis bijvoorbeeld kampadministraties, deportatielijsten en repatriƫringslijsten uit Nederlands-Indiƫ. In totaal gaat het om gegevens van 1,5 miljoen mensen.