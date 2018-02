Wethouders scherpten zonder ruggespraak kritische brief over tramdebacle aan

De definitieve versie van een brief over de Uithoflijn van tien Utrechtse gemeenten aan Gedeputeerde Staten is veel kritischer en harder dan het concept. Wethouders van acht gemeenten die met de kladversie instemden, herkennen zich niet in de uiteindelijke tekst.

Dat schrijft RTV Utrecht, die zowel het concept als de definitieve versie in handen heeft. De brief leidde vorige week vrijdag tot het aftreden van VVD-gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof. Toen ze erachter kwam dat de twee initiatiefnemers de brief hadden aangescherpt, stelde ze dat ze "op basis van leugens" is opgestapt.