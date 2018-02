'500 meter schaatsen is voor elke starter het summum'

Ready?.... Pang! Tijdens de start van de 10.000 meter waren gisteren alle ogen gericht op Sven Kramer en Jorrit Bergsma, maar misschien dwaalde jouw blik wel even af naar het startpistool.

Dat werd gehanteerd door internationaal starter Jan Zwier (58). De Fries heeft tijdens de Olympische Spelen in Pyeongchang al tientallen schaatsers weggeschoten. Voor Zwier zijn de secondes voor een start minstens net zo zenuwslopend als voor een schaatser. "Er rust op zo'n moment veel druk op mijn schouders. Heel de wereld kijkt op mijn vingers", vertelt Zwier in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen.

Ezelsbruggetje

De startprocedure van Olympische schaatswedstrijden is onderworpen aan een gedetailleerd reglement. Als een starter de woorden go to the start uitspreekt, begeven de rijders zich naar de startstreep. Bij het commando ready moeten ze hun startpositie aannemen. Volgens de regels moeten de schaatsers gemiddeld 1,1 seconden stilstaan voordat het startschot mag klinken. Zwier: "Om dat goed te timen, gebruik ik het ezelsbruggetje Bee-ren-burg. De lettergrepen duren bij elkaar opgeteld 1,1 seconde."

Zondag en maandag staat in Pyeongchang de 500 meter schaatsen op het programma. "Dat is het summum voor elke starter." Volgens Zwier telt bij sprintafstanden, anders dan bij de 10 kilometer, elke honderdste seconde mee. "Bij de 500 meter kan je veel verkeerd doen. Vooral door niet consistent te zijn en bij de ene race langer te wachten dan bij de andere. Je moet er lijn in houden zodat de schaatsers weten waar ze aan toe zijn."

Elektronische knal

Waar tijdens de Olympische Spelen vroeger nog een echt pistool werd gebruikt, schiet Zwier nu met een elektronisch instrument. Zodra hij de trekker overhaalt, klinkt een opgenomen knal en gaat de tijd lopen.

Elektronische pistolen zijn goedkoper, veiliger en zorgen voor minder schadelijke dampen. Maar ze zorgen voor ook minder charme. "Doe mij maar een echt pistool", aldus Zwier.