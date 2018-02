OM wil 90 dagen cel voor fietser wegens dodelijk ongeluk

In de rechtbank in Zutphen is tegen een 24-jarige vrouw uit Arnhem 90 dagen cel of een werkstraf van 180 uur geƫist wegens het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. Op de fiets had ze een vrouw van 83 met een rollator aangereden.

Het ongeluk gebeurde juni vorig jaar in Velp. Volgens de verdachte was de vrouw plotseling het fietspad opgelopen, net toen ze al fietsend haar telefoon opborg. De vrouw van 83 liep een schedelfractuur op en brak haar bekken op drie plaatsen. Ze overleed twee dagen later aan haar verwondingen.

De officier van justitie zegt dat de verdachte niet goed heeft opgelet en vindt 180 uur werkstraf of 90 dagen cel op zijn plaats. De advocaat van de vrouw wil vrijspraak. "Het slachtoffer was onvoorzichtig en de doodsoorzaak van de vrouw die aan COPD leed zou vooral een longontsteking zijn", zei hij tegen Omroep Gelderland.