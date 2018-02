Gesloten herenclub de Zwanenbroeders zet na 700 jaar 'de luiken open'

De oorspronkelijk missie van het exclusieve gezelschap was de zorg voor armen en de verering van Maria. Eerst bestond de groep alleen uit geestelijken, vanaf de 14e eeuw mochten ook buitenleden toetreden: edellieden, bestuurders, notarissen en landheren. Je kwam er niet zomaar bij. Nieuwkomers moesten door leden worden voorgedragen en geld en invloed hebben, zowel in de kerk als in de samenleving. Eenmaal lid, bleef je dat voor het leven. Nu, 700 jaar later, is er in dat opzicht weinig veranderd.

Zwaan op het menu

De naam Zwanenbroeders wordt toegeschreven aan graaf Frederik van Egmond, die beloofde om elk jaar op kerstavond twee zwanen te schenken voor het diner. Destijds werd de zwaan beschouwd als delicatesse, tegenwoordig staat het dier niet meer op het menu. Wél dineren de leden nog steeds samen, traditioneel met Bossche Koek op Delfts blauw servies en een zilveren bokaal om te toosten op de vorst.