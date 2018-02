Politie pakt Greenpeace-activisten op in Lauwersoog

De politie heeft in Lauwersoog drie medewerkers van Greenpeace aangehouden. De drie zijn aangehouden omdat ze te dicht bij het boorplatform bij Schiermonnikoog zijn geweest, dat gisteren door Greenpeace werd bezet. Vandaag zou daar een proefboring naar aardgas worden gedaan, maar die gaat vooralsnog niet door.

Onder de arrestanten zijn een campagneleider en een persvoorlichter, schrijft Omrop Fryslan. Ze zijn naar het vasteland teruggekeerd, omdat ze ziek zijn geworden door de ruige zee. Bij aankomst wachtte de politie hen op. Het is verboden om binnen een straal van vijfhonderd meter van het boorplatform te komen.

Het platform staat ongeveer twintig kilometer uit de kust op de Noordzee. Achter de proefboring zit een samenwerkingsverband van drie bedrijven. Dat er gas zit is zeker. De vraag is of het winbaar gas is.

De actievoerders willen blijven "zolang als nodig is".

Ook op Schiermonnikoog werd actie gevoerd tegen de gasboringen bij het eiland. Ook burgemeester Ineke van Gent was daarbij. Volgens haar is gaswinning "niet meer van deze tijd".