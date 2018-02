Burgemeester Huizen stapt op vanwege grensoverschrijdend gedrag

Waarnemend burgemeester Fons Hertog van Huizen stapt per direct op vanwege grensoverschrijdend gedrag. Wat hij heeft gedaan, wordt niet bekendgemaakt om de privacy van de betrokkenen te beschermen.

"Als bestuurder moet je integer zijn. Daar past grensoverschrijdend gedrag niet bij. Ik heb daarom per direct mijn ontslag ingediend", zegt Hertog in een verklaring.

Locoburgemeester Janny Bakker neemt de taken van Hertog tijdelijk over.

Fons Hertog was sinds 2012 burgemeester van Huizen. In oktober 2017 kreeg de VVD'er eervol ontslag omdat hij de maximumleeftijd die een burgemeester mag hebben (70 jaar) had bereikt. Daarna bleef hij in verband met een gemeentelijke herindeling aan als waarnemend burgemeester. Voor deze functie geldt geen maximumleeftijd.

Eerder in opspraak

In 2004 kwam Hertog als burgemeester van Haarlemmermeer ook in opspraak. Ambtenaren vonden porno op zijn computer. Hertog beloofde beterschap, maar later bleek dat hij nog steeds porno op zijn computer zette.

Hertog nam in 2006 ontslag als burgemeester van Haarlemmermeer, omdat hij zich politiek verantwoordelijk voelde voor de brand in het cellencomplex bij Schiphol.