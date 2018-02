Turkije stelt VS compromis voor over Manbij

Turkije heeft de VS een voorstel gedaan over het gebied rond de Syrische stad Manbij. Turkije wil dat de Koerdische YPG-strijders, die door de VS worden gesteund, uit Manbij verdwijnen en zich terugtrekken achter de rivier de Eufraat. Turkse en Amerikaanse troepen zouden hun plaats moeten innemen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson is op dit moment in Turkije. Hij zou het voorstel in overweging hebben genomen.