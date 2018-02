Excuses schrijver Maze Runner na aantijgingen seksueel wangedrag

De Amerikaanse schrijver James Dashner heeft zijn excuses aangeboden na beschuldigingen over seksueel wangedrag. Hij zegt tegen alle betrokkenen dat het hem ten zeerste spijt.

Dashner is de schrijver van het kinderboek De Labyrintrenner (in het Engels The Maze Runner), dat in 2014 werd verfilmd. Op Twitter zegt hij dat hij een aantal dagen heeft nagedacht om te zien of hij onderdeel is van het metoo-probleem. "En ik denk dat ik dat was", schrijft hij. "Ik heb de grenzen die er zijn niet gerespecteerd of volledig begrepen. Ik kan oprecht zeggen dat het nooit mijn bedoeling was om opzettelijk een ander pijn te doen." Hij gaat in therapie.

Niet alleen Dashner lag de laatste tijd onder vuur. Er zijn ook beschuldigingen tegen andere schrijvers gekomen, zoals tegen de auteur van het boek 13 Reasons Why (dat nu een serie op Netflix is), Jay Asher. Hij ontkent de beschuldigingen, maar heeft wel toegegeven dat hij is vreemdgegaan.

De agenten van beide schrijvers hebben inmiddels laten weten dat ze hen niet meer willen vertegenwoordigen.