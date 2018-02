In de regio Hautes-Pyrenees in Frankrijk zijn drie skiërs omgekomen door een lawine. Ze waren sinds gisteren vermist. Na een uitgebreide zoektocht vonden de hulpdiensten hun lichamen in het skigebied Cauterets, vlak bij de grens met Spanje.

Het gaat om twee 38-jarige mannen en een man van 29 jaar oud, afkomstig uit Bordeaux en Poitiers.

Dinsdag overleed een 19-jarige skiër, na een onverwachte lawine bij het skiresort Gavarnie-Gedre, ook in de Hautes-Pyrenees.