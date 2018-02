Politie spoort mensen op die drugs op dark web kochten

De politie heeft de afgelopen dagen 37 mensen opgespoord die drugs hadden gekocht via het dark web, een afgeschermd deel van internet dat ook niet toegankelijk is via zoekmachines.

Rechercheurs zijn bij de mensen thuis langsgegaan en hebben hen aangesproken op de strafbare aankopen die ze op de handelssite Hansa Market hadden gedaan. De politie nam de website een maand lang over, zodat kopers achterhaald konden worden, zo bleek vorig jaar zomer.

De politie gaf eerst prioriteit aan het vinden van de verkopers van de drugs, waardoor nu pas de kopers konden worden achterhaald en bezocht.

De kopers wonen verspreid door het land en hadden op de Hansa Market cocaïne, lsd, hasj, wiet en xtc besteld. Als ze een grote hoeveelheid, meer dan voor eigen gebruik, hadden gekocht, gaat de zaak naar het Openbaar Ministerie. Een 25-jarige man uit het Gelderse Wilp, werd meteen opgepakt omdat hij 150 xtc-pillen had besteld.

De recherche is van plan om vaker dit soort acties te houden. En ook in de Verenigde Staten werden door de DEA soortgelijke huisbezoeken gedaan.