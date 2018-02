Erland Galjaard vertrekt bij RTL

RTL-programmadirecteur Erland Galjaard vertrekt na 21 jaar bij RTL. Hij stapt per 31 maart uit de dagelijkse leiding en rondt daarna nog een paar lopende projecten af. Dat meldt RTL

Galjaard last naar eigen zeggen een "creative sabbatical" in, waarin hij zich wil richten op projecten omtrent "drama, gezondheid en muziek". Wie hem opvolgt, is niet bekend.

"Het tv-vak is het mooiste vak dat ik ken", zegt Galjaard in een verklaring. "Daar staat een grote verantwoordelijkheid tegenover die soms alles beheerst. Na 21 jaar wil ik ontdekken wat er gebeurt als ik uit die hectiek stap en m'n creativiteit op andere vlakken inzet. Ik ga voor de verandering eens van RTL genieten alleen als kijker. Wat daarna komt, heb ik nog niet besloten."

Kritiek op hulpprogramma's

Galjaard was volgens RTL verantwoordelijk voor het vernieuwen van Nederlands drama en entertainment en nieuwe televisiegenre's als 'hulp-tv': programma's over mensen met problemen.

Programma's als Verslaafd, Koopziek en Geef mij nu je angst kwamen Galjaard ook op kritiek te staan, omdat mensen minder goed geholpen werden dan RTL deed voorkomen.

In 1997 begon Galjaard bij RTL Nieuws als eindredacteur. Later kreeg hij de leiding over de sportafdeling van RTL, RTL7, RTL5, Yorin en RTL4. Algemeen programmadirecteur werd hij in 2012.