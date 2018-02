Slimme verkeersborden: niet meer remmen voor leeg kruispunt

Op de provinciale weg tussen Bolsward en Leeuwarden mag je op veel plaatsen 100, behalve daar waar landweggetjes de weg kruisen, zoals bij Huins. Als er verkeer nadert vanaf die weggetjes, licht het dynamische verkeersbord op: 70. Komt er geen verkeer aan, dan gaat het bord op zwart.

Een eenvoudig idee eigenlijk. "Alle goede uitvindingen zijn simpel", stelt de oud-onderwijzer. "Je moet er alleen opkomen. Henry Ford bedacht de lopende band. Een heel simpel idee, maar wel effectief."

Hij had niet verwacht dat de provincie zijn plan meteen in praktijk zou brengen. "Als ze hadden gezegd: we kunnen er misschien iets mee, dan had ik het al heel bijzonder gevonden. Dat ze een idee dat nog nergens is gelanceerd zo groot oppakken, tekent het lef van de provincie."