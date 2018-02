Michail Gorbatsjov condoleert familie van 'vriend Ruud'

Voormalig Sovjet-leider Michail Gorbatsjov condoleert de familie van oud-premier Ruud Lubbers. "Met grote droefenis heb ik kennis genomen van het verlies van Ruud", schrijft Gorbatsjov in een verklaring.

Tijdens zijn werkende leven had Lubbers verschillende keren te maken met de oud-Sovjetleider. Gorbatsjov schrijft dat "Ruud snel doorhad welke gevaren er kleefden aan massavernietigingswapens tijdens de Koude Oorlog". Lubbers heeft volgens Gorbatsjov "gebouwd aan vrede in tijden van confrontatie".

Condoleanceregister

De gemeente Rotterdam heeft op het stadhuis een condoleanceregister geopend voor oud-premier Lubbers. Tot dinsdag 12.00 uur, met uitzondering van zondag, kunnen belangstellenden tijdens openingsuren in de hal het register tekenen.

De herdenkingsdienst voor Lubbers is dinsdag of woensdag in de katholieke Laurentius- en Elisabethkathedraal in de stad. Over de invulling van de uitvaart wordt later meer bekendgemaakt.

De gemeente schrijft dat de oud-premier een groot hart had voor de haven, de stad en zijn eigen buurt, Kralingen. Burgemeester Aboutaleb noemt Lubbers een aimabel mens. "Ik heb veel van zijn wijze lessen geleerd."

Ruud Lubbers (Rotterdam, 1939) overleed gisteren op 78-jarige leeftijd. Vanwege aanhoudende gezondheidsproblemen was hij de laatste tijd nauwelijks meer in het openbaar verschenen.