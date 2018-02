Haven Rotterdam groeit: meer containers, maar minder kolen

De doorvoer via de Rotterdamse haven is vorig jaar met 1,3 procent gegroeid, mede door de goede internationale economische omstandigheden. In totaal werd er een recordhoeveelheid van 467 miljoen ton vervoerd via Rotterdam. In 2016 was dat nog 461 miljoen ton.

Vooral het containervervoer groeide hard, met ruim 12 procent. Dat komt deels doordat Rotterdam nu simpelweg meer plek heeft voor containeroverslag. "In 2014, 2015, konden we qua containervervoer niet groeien omdat we vol zaten", , zegt Allard Castelein, president-commissaris van het Havenbedrijf Rotterdam. "In 2016 zijn de terminals op de Tweede Maasvlakte erbij gekomen, in 2017 zijn die vol gaan meedraaien en nu zien we de resultaten."

De Rotterdamse haven heeft nu een marktaandeel van 31 procent op de Europese containermarkt en dat is het hoogste niveau sinds 2000. "Het is bevredigend dat grote rederijen, mondiale spelers, voor Rotterdam kiezen om hier hun lading naartoe te brengen of vandaan te vervoeren", zegt Castelein. "Juist de containersector is van groot belang omdat die een essentiƫle rol speelt in het creƫren van toegevoegde waarde zoals werkgelegenheid in de haven en het achterland."

'Minder kolen is prima'

De haven groeide niet op alle gebieden. De overslag van zogeheten nat massagoed (stookolie, ruwe olie, brandstoffen) daalde met 4,1 procent. Ook het vervoer van droog massagoed (ertsen, schroot, kolen) daalde, met 2,6 procent. Er werden vooral fors minder kolen getransporteerd (-9,5 procent). Dat kwam doordat er in Nederland twee en in Duitsland maar liefst zes kolencentrales dichtgingen.

Haventopman Castelein treurt daar niet om: "Dat is prima, want in lijn met de ambities van die landen om aan de doelstellingen van het Parijs-akkoord te voldoen. Tegelijkertijd zetten we ook in op nieuwe activiteiten, bijvoorbeeld voor windparken op zee. De industrie die onderdelen daarvoor aanlevert verwelkomen we hier graag."

Er werden wel fors meer auto's vervoerd via de Rotterdamse haven, een plus van ruim 6 procent.

Minder winst

De haven groeide dan wel, maar de winst van het havenbedrijf daalde met bijna 17 procent naar 187 miljoen euro. Dat kwam doordat het bedrijf in 2017 voor het eerst vennootschapsbelasting moet betalen. Daarover is lang gesteggeld met de Europese Commissie.

Die besloot begin 2016 dat Nederlandse havenbedrijven deze belasting moeten gaan betalen, ook al zijn ze in handen van de overheid. De gemeente Rotterdam bezit 70 procent van de aandelen, de staat 30 procent.