Politicus Sint-Maarten opgepakt om fraude en corruptie

Op Sint-Maarten is de parlementariër Frans Richardson opgepakt. Hij wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen en belastingfraude. Richardson is de leider van de politieke partij USP die drie van de vijftien zetels in het parlement heeft.

De arrestatie is onderdeel van een onderzoek naar fraude en corruptie in de haven van Sint-Maarten. De Belastingdienst zou zo'n drie miljoen euro zijn misgelopen door schimmige deals.

In dezelfde zaak staat al een andere parlementariër terecht. Chanel Brownbill stond vorige week voor de rechter.

Richardson wordt er ook van verdacht dat hij betrokken is bij het kopen van stemmen. Eind deze maand zijn er parlementsverkiezingen.

Bouwfraude

Naast Richardson is een directeur van een bouwbedrijf opgepakt. Die aanhouding komt voort uit een onderzoek naar omkoping van ambtenaren en bestuurders. In een persbericht schrijft het Openbaar Ministerie dat er vanwege de wederopbouw na orkaan Irma extra wordt gelet op signalen van corruptie en fraude bij overheidsdiensten en in de bouwsector.