Steeds minder kinderen sterven door kanker: 'Het gaat steeds beter'

Er sterven steeds minder kinderen door kanker. Dat meldt het CBS. Begin jaren 70 overleden nog 200 kinderen per jaar aan kanker, maar dat waren er in 2016 iets meer dan zestig. "Het gaat echt beter en dat is heel goed nieuws", reageert KWF Kankerbestrijding.

Vooral het aantal doden als gevolg van leukemie daalt hard. In veertig jaar tijd daalde het aantal sterfgevallen van circa honderd per jaar naar minder dan twintig. Volgens KWF Kankerbestrijding komt dat doordat er steeds meer bekend is over de ziekte.

"We weten gewoon veel meer over leukemie", zegt Mischa Stubenitsky van KWF. Zo weten dokters inmiddels dat er veertig verschillende vormen van leukemie zijn. "Dat soort informatie geeft ons de mogelijkheid om een betere behandeling op maat voor patiƫnten te geven. Dus dat geeft gewoon meer kennis." Ook is stamceltransplantatie in opkomst en komen er nieuwe medicijnen. "Dat is voor de behandeling van leukemie erg belangrijk."

Hersentumoren

Ondanks de daling is kanker nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak onder kinderen: drie op de tien kinderen die overlijden, overlijden aan kanker. Vooral hersentumoren eisen veel slachtoffers. "Dat is een moeilijk behandelbare vorm van kanker", stelt Stubenitsky.

Het KWF heeft hoge verwachtingen van immunotherapie. "Dat is een vorm van kankerbehandeling die de afgelopen twintig jaar echt een grote vlucht heeft genomen. Die staat op het gebied van leukemie nog wel aan het begin van de ontwikkeling en daar staat nog veel te gebeuren."