Datende, digitale oudere: Ik ben heel erg in trek, maar wel kieskeurig

"Ik ben hartstikke in trek, maar er zitten mannen tussen die zijn zo kaal als een beer. En ik heb een keer iemand ontmoet, dat was net een kleine tuinkabouter. Of iemand met een buukske. Nee hoor, ik ben wel een beetje kieskeurig. Er zint me er nog geen een."

Van de duizenden views op haar pagina zag ze er zo'n zeven of acht in het echt. De juiste man zat daar niet tussen, maar mooie verhalen heeft ze wel. "Je maakt echt van alles mee", zegt Elisa. "Een paar weken geleden nog had ik leuk contact met een man. Hij was weduwnaar en woonde in de buurt. We spraken af en hadden een heel leuke middag, we hebben lekker zitten kletsen."

Seks

"Een paar dagen later spraken we weer af en toen zei hij: mag ik aan je borsten zitten?", vertelt ze verontwaardigd. "Toen bleek dat hij ook al zijn weekendtas bij zich had. Ik had hem twee keer gezien. Ik dacht: d'r uut, ben je besodemieterd. Nee, daar begin ik niet aan. Een zoentje bij komen en een zoentje bij weggaan, maar verder niks. Ik ben toch niet gek."

Volgens Elisa zijn ook veel mannen op leeftijd nog uit op seks. "Of je moet echt een oud boertje hebben die dat niet kan. Maar mannen die er een beetje goed uitzien, willen allemaal intimiteit. Nou, kom nou."