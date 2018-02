Duitsland denkt na over gratis ov in strijd tegen luchtvervuiling

De kans bestaat dat in Duitse steden het openbaar vervoer gratis wordt. Duitsland moet van de Europese Commissie haast maken met het terugdringen van schadelijke uitlaatgassen en ziet gratis openbaar vervoer als een mogelijkheid om mensen uit de auto te krijgen.

Binnenkort begint in vijf steden een proef om de lucht schoner te maken: Bonn, Essen, Herrenberg, Reutlingen en Mannheim.

De verantwoordelijke Duitse ministers hebben in een brief aan EU-commissaris Vella van Milieu een aantal plannen gepresenteerd om de luchtkwaliteit in de steden te verbeteren. Naast het aanbieden van gratis openbaar vervoer denken de ministers onder meer aan strengere normen voor vrachtwagens.

Rijverbod

In Duitse steden mag nu al niet meer worden gereden in oude, vervuilende dieselwagens. Wie dat wel doet, krijgt een boete.

Als Duitsland niet op tijd aan de Europese milieunormen voldoet, kan de Europese Commissie naar de rechter stappen. De ultieme straf die kan worden opgelegd, is een rijverbod. Maar zover wil Duitsland het niet laten komen.