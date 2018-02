Podcast #DeDag: 'In Nederland gedoneerd orgaan blijft niet altijd in Nederland'

Na uitstel op uitstel, stemde de Eerste Kamer dinsdag in met een zogeheten 'actief donorregistratiesysteem'. Vanaf 2020 ben je automatisch donor als je geen keuze maakt. "Ik hoop dat deze wet verandering brengt, maar het echte effect moeten we nog afwachten," zegt Hanneke Hagenaars. Ze is transplantatiecoördinator bij het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum.

Wie straks in Nederland organen afstaat, helpt daarmee niet automatisch een Nederlander. "Ons land is onderdeel van Eurotransplant", vertelt Haagenaars. In De Dag legt ze uit hoe dat donornetwerk er precies uit ziet. "Ook België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, Kroatië en Hongarije vallen onder Eurotransplant."

Levers, harten en nieren worden dus op Europees niveau aangemeld, waarna Eurotransplant op zoek gaat naar een geschikte ontvanger. "Meestal zal dat iemand uit hetzelfde land zijn, maar als er veel urgentie is kan een orgaan ook naar een ander land gaan."