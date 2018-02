In 125 gemeenten helpt een online stemhulp je straks kiezen

Dertig stellingen

Het zijn dus 125 gemeenten die een online stemhulp hebben laten maken en 44 van die gemeenten kwamen uit bij ProDemos. Die stemwijzers komen vandaag online.

"Het was een hoop werk", legt directeur Eddy Habben Jansen van ProDemos uit. "We zijn naar al die gemeenten toe geweest en hebben met alle verschillende partijen gesproken. Ook hebben we alle verkiezingsprogramma's gelezen. Daar gaat veel tijd in zitten."

Op basis van al die verzamelde informatie maakte ProDemos zestig stellingen. "Over wel of geen coffeeshop, cameratoezicht, de woningproblemen en de milieuproblemen in die gemeente." Die stellingen werden voorgelegd aan de partijen en op basis van de antwoorden werden de uiteindelijke dertig stellingen geselecteerd.

"Dat zijn de stellingen waar het verschil tussen de partijen het best duidelijk wordt", legt Habben Jansen uit. "Een stelling waar alle partijen hetzelfde antwoord op geven, daar heb je niets aan."

Hoe meer partijen er in een gemeente meedoen, hoe ingewikkelder. Zo zijn er in Amsterdam vierentwintig en in Den Haag twintig verschillende partijen. "Dat maakt de puzzel heel lastig. Welke stellingen maken het onderscheid tussen al die partijen het beste duidelijk?"

Waarom niet in alle gemeenten?

"Gemeenten moeten de opdracht geven om zo'n online kieshulp te laten ontwikkelen. En zij betalen dus ook de rekening. Niet elke gemeente heeft daar het geld voor over", vertelt de directeur van ProDemos.

Maar waar sommige gemeenten er geen hebben, zijn er ook gemeenten met twee of drie stemhulpen. De drie bedrijven achter de verschillende kieshulpen maken voor grote steden vaak ook op eigen initiatief een stemhulp. Hierdoor zijn er in elf steden twee kieshulpen, en in Amsterdam en Tilburg zijn ze zelfs alle drie beschikbaar.