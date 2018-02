Opnieuw leider motorclub No Surrender opgepakt

In zijn huis in Hulst is een van de leiders van motorclub No Surrender opgepakt. De 41-jarige Rico R. wordt ervan verdacht samen met de eerder opgepakte Henk Kuipers leiding te hebben gegeven aan een criminele organisatie.

De organisatie van R. en Kuipers houdt zich volgens de politie bezig met drugshandel en geweld. Agenten doorzoeken R.'s woning en bedrijf in Hulst en in Clinge een café waar No Surrender clubavonden houdt, meldt de politie in een verklaring.

"Tientallen agenten zijn op dit moment bezig met het zoeken naar bewijsmateriaal", zegt een woordvoerder van de politie tegen Omroep Zeeland . "Het is een grote actie." De politie kwam de man op het spoor dankzij samenwerking met collega's uit Noord-Nederland.

Handel in harddrugs

Kuipers werd aangehouden op 12 december op verdenking van zware mishandeling, afpersing, bedreiging, diefstal met geweld en valsheid in geschrifte. Kuipers zou zeker acht leden van de motorclub hebben mishandeld, bestolen en afgeperst omdat ze zich niet aan de regels van zijn motorclub hielden. Ook wordt hij ervan verdacht dat hij heeft geprobeerd drie ondernemers af te persen voor bedragen tot 500.000 euro.

Justitie maakte na de arrestatie van Kuipers bekend een verbod op No Surrender te onderzoeken. Begin dit jaar werd het clubhuis in Emmen gesloten en gesloopt omdat het illegaal was gebouwd op gemeentegrond. Uit onderzoek bleek dat vanuit het clubhuis werd gehandeld in harddrugs.

Motorclub Bandidos is in december verboden. De club is in hoger beroep gegaan. Eerder werden pogingen voor een verbod op de Hells Angels door de Hoge Raad teruggedraaid.