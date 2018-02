'Huisarts uit Maastricht verdacht van moord'

Een huisarts uit Maastricht wordt verdacht van moord, meldt dagblad De Limburger. Hij was als arts betrokken bij het overlijden van zijn 76-jarige schoonmoeder, die in het particuliere verpleeghuis Martha Flora in Maastricht woonde.

Volgens De Limburger heeft huisarts W. zijn schoonmoeder vlak voor haar overlijden hoge doses medicijnen voorgeschreven. Het personeel van het verpleeghuis diende de medicijnen toe. Alle medewerkers van het verpleeghuis zijn de afgelopen maanden door de recherche gehoord, zegt de directie in De Limburger.

Agressief

Schoonmoeder Ingrid vertoonde agressief gedrag en was psychisch in de war. Welke aandoening ze had, is niet vastgesteld, meldt De Limburger. W. schreef haar kalmerende middelen voor. Hij zou de doses steeds verder verhoogd hebben tot ze kwam te overlijden.

In de week voor haar dood in juli 2016 zou hij geregeld bij zijn schoonmoeder zijn geweest. Met gesloten deur, vertellen diverse personeelsleden aan De Limburger. Die voelden zich er toen al ongemakkelijk bij en hebben dat ook later bij de politie verklaard.

Politie en justitie geven geen commentaar in de krant. Huisarts W. laat via zijn advocaat aan De Limburger weten dat hij "zich van geen kwaad bewust is en onschuldig is". Over cliƫnten doet hij in verband met het beroepsgeheim geen mededelingen.