Meerdere keren levenslang voor aanslagen New York en New Jersey

Een Amerikaan van Afghaanse afkomst is in New York tot meerdere keren levenslang veroordeeld voor bomaanslagen in New York en New Jersey in 2016.

Volgens de aanklagers heeft Ahmad Khan Rahimi geen enkel berouw getoond. "Hij is trots op wat hij deed, minacht het Amerikaanse rechtssysteem en is onverminderd toegewijd aan zijn terroristische ideologie", schreven ze.

Zo deelde hij onder medegevangenen toespraken uit van Osama bin Laden en de radicale Amerikaanse moslimgeestelijke Anwar al-Awlaki. Ook verspreidde hij handleidingen om bommen te maken.