Man opgepakt om dubbele liquidatie Rotterdam

De politie in Rotterdam heeft een 18-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij op de Rhijnauwensingel op 20 december. Daarbij kwamen twee mannen van 25 en 26 jaar om het leven. De verdachte is opgepakt door een arrestatieteam.

Uit het onderzoek is gebleken dat de liquidatie was voorbereid. De beide slachtoffers waren net in hun auto gestapt, midden in een woonwijk, toen er vanuit een passerende Audi op hen werd geschoten met een kalasjnikov. Het zou de daders vooral om de 26-jarige man te doen zijn geweest. De Audi, die was gestolen in Ommoord, werd naderhand in Ridderkerk in brand gestoken.

De verdachte was ten tijde van de liquidatie nog 17. Er worden nog meer arrestaties verwacht.