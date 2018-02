Suriname mag niet meer stemmen in de VN

Suriname heeft zijn stemrecht verloren in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties omdat het land al geruime tijd zijn contributie niet meer heeft betaald. De VN bevestigt dat na berichten in de Surinaamse krant De Ware Tijd.

Naast Suriname staan zeven andere landen op de zwarte lijst van wanbetalers, onder andere Venezuela, Libiƫ en Jemen. De landen mogen de vergaderingen nog wel bijwonen, maar pas weer meestemmen wanneer ze een deel van hun achterstallige contributie hebben voldaan, zegt VN-woordvoerder Brenden Varma tegen de NOS.

800.000 dollar achterstand

De Surinaamse regering-Bouterse kampt met een ernstige economische crisis en heeft ook in eigen land veel moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De contributie aan de volkerenorganisatie wordt berekend op basis van verschillende factoren en is daardoor elk jaar voor elk land verschillend.

Suriname is volgens Varma jaarlijks een bedrag verschuldigd van ongeveer 275.000 Amerikaanse dollar. De achterstand is veel hoger, die bedraagt op dit moment ruim 800.000 Amerikaanse dollar. Daarvan moet ten minste 117.000 dollar worden betaald.

Meestemmen in ruil voor goederen

De invloed van Suriname binnen de VN is niet groot, maar Paramaribo wil nog wel eens meestemmen met bepaalde landen in ruil voor steun aan projecten. Zo kreeg het Surinaamse Nationaal Coƶrdinatiecentrum Rampenbestrijding (NCCR) twee weken geleden toezeggingen voor goederen en materiaal van de Japanse ambassade in ruil voor steun aan Japan op internationale fora. Het is niet bekend of de Japanners hun toezeggingen nu gaan herzien.

Schandpaal

Oppositieleider Santokhi zegt geschokt te zijn en vindt dat Suriname internationaal aan de schandpaal is genageld. Hij wijst op de honderden miljoen dollars die Suriname de afgelopen tijd heeft geleend en vraagt zich af waarom een relatief luttel bedrag als dit niet is op te brengen.

Het ministerie zegt in een korte verklaring zich bewust te zijn van het belang van het lidmaatschap van de Verenigde Naties en dat Suriname alles doet om aan zijn contributieverplichtingen te voldoen. Er worden maatregelen getroffen die ertoe moeten leiden dat de opschorting van het stemrecht ongedaan wordt gemaakt, aldus het ministerie.