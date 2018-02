Extra maatregelen tegen ebola-achtig virus Afrika

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) neemt extra maatregelen tegen de uitbraak van de ziekte lassakoorts in Nigeria. Het virus dat die ziekte veroorzaakt is verwant met het ebolavirus: beide behoren tot de zogenoemde hemorragische virussen.

In minder dan vijf weken tijd zijn in het dichtbevolkte Afrikaanse land mogelijk 450 mensen besmet geraakt met het lassakoortsvirus. In 132 gevallen staat vast dat het om lassakoorts gaat. Van deze groep zijn er zeker 37 door de ziekte overleden.

De WHO stuurt extra mensen naar Nigeria om te helpen bij het bestrijden van lassakoorts. Zo is er sprake van speciale teams die snel kunnen worden ingezet op plekken waar een uitbraak van het virus wordt vermoed. Ook stelt de organisatie beschermende kleding beschikbaar en middelen voor laboratoria om snel te kunnen vaststellen of er sprake is van lassakoorts.

Endemisch in West-Afrika

De ziekte is endemisch in West-Afrika, dat betekent dat het virus van tijd tot tijd opnieuw de kop opsteekt. Behalve in Nigeria zijn de afgelopen maand gevallen gemeld in Benin, Liberia en Sierra Leone.

Symptomen van lassakoorts zijn onder meer koorts, duizeligheid, overgeven, hoesten en diarree. Ongeveer 1 procent van de patiënten overlijdt eraan.

Lichaamsvloeistoffen

"Het aantal gevallen van lassakoorts is zorgwekkend", zegt een medewerker van de WHO. "We zien ongebruikelijk veel gevallen voor deze tijd van het jaar."

Mensen kunnen met het virus besmet raken door contact te hebben met eten of artikelen die zijn besmet met urine of uitwerpselen van knaagdieren. Mensen kunnen elkaar ook besmetten; ook onder het medisch personeel dat de patiënten moet behandelen zijn elf mensen besmet geraakt, van wie er vier zijn overleden. Artsen en verpleegkundigen wordt aangeraden zich goed te beschermen tegen de lichaamsvloeistoffen van patiënten.