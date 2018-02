Belgische man aangehouden bij Nederlandse grens voor mensensmokkel

De Koninklijke Marechaussee heeft een 28-jarige man uit België aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Vorige week dinsdag wilde de verdachte vanuit Duitsland de Nederlandse grens passeren, toen hij bij grensovergang De Lutte op de A1 gecontroleerd werd. De marechaussee trof in zijn personenbusje een gezin uit Koeweit aan.

In de auto zaten een 32-jarige vrouw en een 41 jarige-man met vijf kinderen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar. Bij een identiteitscontrole bleek dat het gezin uitgeprocedeerd was in Denemarken. De bestuurder van de bus zegt dat hij de inzittenden in Duitsland heeft opgehaald en wilde meenemen naar België.

Het onderzoek naar de verdachte loopt nog. Zijn voorarrest is inmiddels met twee weken verlengd.