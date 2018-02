Holleeder hoeft 17 miljoen aan Endstra-geld niet aan Staat te betalen

Willem Holleeder hoeft de Nederlandse Staat geen 17 miljoen euro te betalen wegens afpersing van vastgoedhandelaar Willem Endstra. De rechtbank had hem daar eerder toe veroordeeld, maar volgens het gerechtshof was Holleeder wel verantwoordelijk voor de afpersing, maar heeft hij het geld nooit gekregen.

De miljoenen zijn terechtgekomen bij de voormalige vastgoedhandelaar Paarlberg. Die moet in totaal 24 miljoen euro betalen voor deze zaak en een aantal zaken. Dat is wel een miljoen minder dan een rechtbank in 2013 had bepaald.

Holleeder moet overigens nog wel negen ton betalen. Dat is wegens de afpersing van onder anderen crimineel Kees Houtman.

Afpersing Endstra

In het hoger beroep keek het gerechtshof naar wie feitelijk de beschikking had over de 17 miljoen euro die was afgeperst van vastgoedhandelaar Willem Endstra. Vaststaat dat Holleeder voor die afpersing verantwoordelijk was, maar het geld werd gestort op rekeningen van Paarlberg. Volgens het hof heeft uiteindelijk hij alleen hiervan geprofiteerd.

Het hof vermoedt dat het wel de bedoeling was dat Holleeder het geld van de in 2004 vermoorde Endstra zou krijgen. "Maar zo ver is het nooit gekomen'', aldus het gerechtshof.

Paarlberg hoeft een miljoen euro minder te betalen, omdat een wettelijke termijn was overschreden.