Wolf gefotografeerd in Twente

Vanochtend is voor de tweede keer dit jaar een wolf gezien in Nederland. Het dier werd vanuit een auto gefotografeerd in Twente. Waar het precies gebeurde, wordt niet bekendgemaakt omdat de wolf met rust gelaten moet worden.

Het aantal wolven neemt toe in Europa, waardoor het territorium van de beschermde diersoort voorkomt steeds groter wordt. Sinds enkele jaren verschijnt ook in Nederland af en toe een wolf.

Rond de jaarwisseling liep een andere wolf rond in Limburg en Noord-Brabant. De wolven die zich in Nederland vertonen, zijn jonge dieren die rondzwerven op zoek naar een geschikte plek om zich te vestigen.

In Nederland is nog geen roedel wolven, maar dit zou in de toekomst wel mogelijk kunnen zijn. "Er is plek voor dertig roedels, wat betekent dat hier enkele honderden wolven kunnen leven", zegt Glenn Lelieveld van natuurplatform Nature Today.

De dieren vormen volgens hem geen gevaar: "De wolf is een heel schuw dier. Alleen als hij zich bedreigd voelt, kan hij mogelijk bijten", vertelt Lelieveld. "Als je bijvoorbeeld een hond uitlaat in het bos, is het niet de bedoeling dat die achter de wolf aan gaat rennen."