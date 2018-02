Reisbranche profiteert: 65-plussers laten hun geld rollen

Reisbranche in de lift

ABN Amro verwacht dat in de komende vijf jaar de vakantiebestedingen van Nederlandse 65-plussers met een half miljard euro zal stijgen. En uiteindelijk van 2,6 miljard in 2016 naar 3,6 miljard euro in 2025. "Dat is een stijging van bijna 100 miljoen euro per jaar", stelt de bank.

Maar ook de reisbranche in zijn totaliteit zit in de lift. Voor dit jaar zijn al ruim 8 procent meer reizen geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de reisorganisatie ANVR.