Transavia-piloten willen staken in krokusvakantie

Nederlandse piloten van Transavia zijn van plan om in de tweede helft van februari te gaan staken. In die periode valt ook de krokusvakantie, en dus kunnen passagiers mogelijk niet of pas later naar hun vakantiebestemming vliegen.

De circa 500 piloten van Transavia zitten al ruim een jaar zonder cao. De onderhandelingen met het management van de luchtvaartmaatschappij over betere arbeidsvoorwaarden liepen afgelopen vrijdag stuk.

"Een staking lijkt op dit moment de enige manier te zijn om onze eisen af te dwingen", schrijft de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) op flyers die de vakbond vandaag op Schiphol uitdeelt.

Kort van tevoren

Een staking vindt waarschijnlijk plaats in de ochtend en wordt pas kort van tevoren aangekondigd. Daardoor is de kans groot dat de eerste vluchten van de dag uitvallen en latere vluchten vertraagd raken.

"We gaan ervan uit dat alle Transavia-vliegtuigen op Schiphol, Eindhoven en Rotterdam tijdens de staking aan de grond blijven. Dat zal een aantal uur duren", zegt een woordvoerder van de VNV.

"Stress bij partners en kinderen"

De piloten eisen stabielere roosters en meer grip op hun vrije tijd. Volgens de vakbond krijgen de piloten pas een week van tevoren hun rooster en verandert die planning bijna dagelijks.

"Een ochtenddienst wordt een middagdienst en een late terugkomst wordt opeens een overnachting. Dat is niet te combineren met een modern gezinsleven. Je kunt niets meer plannen. Het levert stress op bij partners en kinderen, de piloten zelf voelen zich een speelbal van het management", aldus de woordvoerder.

Daarnaast willen de piloten een "bescheiden loonstijging" en eisen ze dat hun werkgever gaat bijdragen aan een beroepsongeschiktheidsregeling. Wie zijn brevet kwijtraakt en niet meer mag vliegen, krijgt dan via een speciaal opgerichte stichting een geldbedrag uitgekeerd. KLM, de moedermaatschappij van Transavia, heeft al zo'n regeling met piloten.

Transavia heeft nog niet gereageerd op de stakingsaankondiging van de piloten.