Graffiti New York overgeschilderd, miljoenen voor kunstenaars

Wolkoff heeft nog geprobeerd de kunstenaars mild te stemmen door ze 10.000 m2 beschikbaar te stellen in een van zijn nieuwe gebouwen. Maar dat aanbod sloegen ze af. "Hij vernielde de kunstwerken en de grootste toeristische attractie in Queens. Al bouwt hij de hoogste wolkenkrabber in New York, men zal zich Wolkoff herinneren om niets anders dan wat hij heeft kapotgemaakt", gaf graffitikunstenaar Jonathan Cohen als reden.

De graffiti-artiesten zijn blij met de uitspraak. Maar, zegt Cohen: "Het neemt niet weg dat het geliefde 5Pointz weg is en nooit meer kan worden vervangen."