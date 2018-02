Burgemeester Den Haag wil vaker huisverbod bij huiselijk geweld

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag wil dat er vaker een huisverbod wordt opgelegd aan plegers van huiselijk geweld. Ook moet de politie in meer gevallen zelf een onderzoek beginnen als slachtoffers van huiselijk geweld geen aangifte doen, zegt Krikke. Daarnaast wil ze dat de politie vaker zaken doorspeelt aan het Openbaar Ministerie (OM). Ze stuurt haar plan vandaag naar de gemeenteraad.

Krikke laat onderzoeken waarom de afgelopen jaren minder huisverboden zijn opgelegd in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Volgens de burgemeester is zo'n verbod juist een effectief middel tegen huiselijk geweld en zou het vaker moeten worden ingezet.

Bij een huisverbod mogen plegers van huiselijk geweld tien dagen hun huis niet in. Ook mogen ze geen contact met hun gezin hebben. Krikke vindt dat ook een goede manier om de hulp op gang te brengen.

'Vaak geen aangifte'

Ze zegt dat slachtoffers van huiselijk geweld vaak geen aangifte doen, bijvoorbeeld omdat ze de relatie met de dader willen voorzetten. Dat vindt Krikke onwenselijk, omdat daders zo hun straf en behandeling ontlopen. Naast een grotere rol voor de politie, wil de Haagse burgemeester ook de verbinding tussen straf en zorg verbeteren.

Volgens Krikke rust er een taboe op huiselijk geweld dat moet worden doorbroken. Door voor meer openheid rond het probleem te zorgen, denkt ze dat uit toekomstige cijfers over huiselijk geweld mogelijk valt af te leiden dat het vaker plaatsvindt.

"Dat betekent niet dat het probleem groter wordt, maar dat het zichtbaarder wordt", zegt Krikke. "Dat zou heel goed zijn, want ik denk dat we nog maar het topje van de ijsberg zien. En vergis je niet, het komt in alle lagen van de bevolking voor."

50 doden per jaar

Jaarlijks vallen er in Nederland gemiddeld 50 doden door huiselijk geweld. "Een getal waar ik elke keer dat ik het uitspreek weer van schrik. In iedere schoolklas in ons land zit gemiddeld minimaal één kind dat te maken heeft met kindermishandeling of relationeel geweld tussen ouders."