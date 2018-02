Amerikaanse vrouw loopt rond met veertien wormen in haar oog

Bij een vrouw in de Amerikaanse staat Oregon zijn veertien wormen uit het oog verwijderd. Dat gebeurde al in 2016, maar wetenschappers schrijven nu dat ze voor zover bekend de eerste mens is die besmet raakte met een oogparasiet die normaal gesproken vooral bij vee voorkomt.

Abby Beckly had in 2016 paardgereden en gevist in een veerijk plattelandsgebied. Na een week irritatie aan haar oog haalde ze zelf een kleine doorzichtige worm uit haar oog. In de twee weken daarna verwijderden dokters nog eens dertien wormpjes.

De vrouw was besmet geraakt met Thelazia gulosa, een type oogworm dat voorkomt bij vee in de Verenigde Staten en Canada, maar nog nooit bij mensen was gezien. De parasiet wordt verspreid door vliegen.

Nadat de dertien wormpjes uit het oog van de vrouw waren verwijderd, had ze verder geen klachten meer.