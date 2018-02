Opnieuw waarschuwing voor gladheid

Het KNMI waarschuwt voor vanavond laat en vannacht opnieuw voor plaatselijke gladheid. Met uitzondering van het westen kan het overal in het land glad worden door bevriezing van weggedeelten, zegt het weerinstituut.

Het KNMI heeft code geel afgekondigd in het midden en oosten van het land. De verwachting is dat de gladheid in de loop van de ochtend weer verdwijnt.

Gisteren werd ook al code geel afgegeven. Vanochtend was het echter een opvallend rustige ochtendspits. In het zuiden van het land hebben veel mensen vrij vanwege carnaval.