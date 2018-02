Leugen Zijlstra ook nieuws in Rusland, nog geen reactie Kremlin

De Russische pers heeft lucht gekregen van de leugen van Halbe Zijlstra over zijn aanwezigheid bij een ontmoeting in het buitenhuis van de Russische president Poetin. Staatspersbureau Interfax schrijft over de ontmoeting in 2006 dat hij "twaalf jaar lang heeft gelogen".

Het bericht is overgenomen door verschillende Russische media. Er is nog geen reactie van het Kremlin, waar Zijlstra woensdag een ontmoeting zou hebben met zijn collega-minister van Buitenlandse Zaken Lavrov.

De leugen over de ontmoeting met Poetin valt daarom ongelukkig. Te meer omdat er gesproken zal worden over vlucht MH17 en mogelijk ook over de rol van de Russen bij het verspreiden van desinformatie over de vliegramp.