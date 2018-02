Lekkende marechaussee krijgt 100 dagen cel en taakstraf

De 53-jarige marechaussee die geheime informatie doorspeelde aan criminelen is door de militaire rechtbank veroordeeld tot 100 dagen cel en een taakstraf van 80 uur. De man uit Amstelveen werkte ict'er bij de marechaussee op Schiphol.

De militaire kamer neemt het de man zeer kwalijk dat hij "misbruik maakte van zijn positie als militair en het vertrouwen in hem heeft geschonden". De rechtbank denkt niet dat hij onder druk stond van criminelen, zoals hij eerder verklaarde. Na aftrek van zijn voorarrest, blijft alleen de taakstraf over.

Foto's van het scherm

De ex-militair zou 32 keer in de computer hebben gezocht. Hij maakte foto's van het scherm om die vervolgens door te spelen naar criminelen. Hij werd een tijdje geobserveerd door de politie voordat hij werd opgepakt.

De rechtbank laat in het midden naar wie de informatie werd gelekt. Volgens De Telegraaf gaat het om het netwerk rond de in 2014 geliquideerde Gwenette Martha. In een auto van de later eveneens geliquideerde vertrouweling Chadid Yakhlaf (27) lagen prints met vertrouwelijke informatie van de marechaussee.