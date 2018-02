Familie ruziet over nalatenschap Johnny Hallyday

De oudste twee kinderen van de onlangs overleden Franse rockster Johnny Hallyday eisen een deel van de nalatenschap van hun vader op, berichten Franse en Belgische media. Hallyday heeft alles nagelaten aan zijn huidige echtgenote Laeticia, met wie hij 21 jaar getrouwd was.

Uiteindelijk komt Hallydays vermogen terecht bij de twee Vietnamese meisjes die hij samen met Laeticia adopteerde. De advocaten van Hallydays zoon David en dochter Laura hebben verklaard dat hun cliënten de erfenisregeling gaan aanvechten.

De erfenis is geregeld volgens de Californische wetgeving - Hallyday woonde een groot deel van het jaar in Los Angeles. Volgens de Franse regels was de nalatenschap deels naar de partner en deels naar de kinderen gegaan. Het gaat om geld en bezittingen en de rechten van zijn oeuvre. Hallyday heeft in zijn decennialange carrière 110 miljoen platen verkocht.

Nog geen platenhoes

Dochter Laura zegt tegen de media "gekwetst en met stomheid geslagen" te zijn, sinds ze enkele dagen geleden te horen kreeg dat zij en haar halfbroer David met lege handen achterblijven. Laura zegt zelfs geen klein aandenken aan haar vader te hebben, zoals een platenhoes van de hit Laura die Hallyday indertijd aan zijn dochter opdroeg.

Johnny Hallyday overleed vorig jaar op 6 december op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.