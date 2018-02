Excuses van makers film Peter Rabbit voor allergie-pesterijen

Excuses

Gisteren gaf Sony gehoor aan die oproep. In een verklaring geven de filmmakers aan dat ze het probleem te lichtzinnig hebben aangepakt. "Het is verkeerd dat we deze scène in de film hebben gestopt, zelfs al is het op een cartooneske, slapstickachtige manier. Het spijt ons dat we niet bewuster met dit probleem zijn omgegaan."

De film Peter Rabbit is een bewerking van het gelijknamige boek van de Britse schrijfster Beatrix Potter. Afgelopen weekend ging het in de VS in première. In Nederland wordt de film eind maart in de bioscopen verwacht.