Transportbedrijf wil truckers in kantoor laten overnachten

Transportbedrijf Reining uit Hoogezand wil in de weekends internationale chauffeurs in het omgebouwde kantoor van het bedrijf laten overnachten. De onderneming wil zo tegemoet komen aan het Europese verbod voor vrachtrijders om in de cabine te rusten.

Reining heeft bij de gemeente Midden-Groningen hiervoor een vergunning aangevraagd. Officieel mag namelijk niet op het bedrijventerrein worden overnacht. De gemeente stemt ermee in: het wordt een proef tot 1 januari 2021, schrijft RTV Noord. De inspectie moet er nog een oordeel over vellen.

45 uur rust

De maatregel is ingegeven door een Europese verordening die eind vorig jaar werd vastgelegd. Internationale chauffeurs zijn verplicht minimaal eens in de twee weken 45 uur te rusten. Dat mag niet meer in de cabine.

"Dit is de eerste keer dat ik van zo'n constructie hoor. Maar ik weet wel dat bedrijven aan het zoeken zijn," vertelt Paul Wouters van Transport en Logistiek Nederland. "Er zijn namelijk weinig plekken waar de chauffeur veilig kan overnachten met zicht op zijn lading."

Truckershotel

Er zijn in Nederland maar een paar beveiligde truckersparkeerplaatsen; een hotel voor vrachtrijders in Ulft is nog in de maak. In Brussel wordt nog overlegd over maatregelen om de transportsector socialer te maken.

FNV en CNV keuren beide de slaapplekken op het bedrijf af. FNV-bestuurder Edwin Atema: "Het is beter als vrachtwagenchauffeurs in die tijd naar huis gaan. Een bouwvakker slaapt toch ook niet op de bouwplaats?"