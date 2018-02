Pence ziet kansen voor diplomatiek overleg met Noord-Korea

Voor het eerst sinds Donald Trump president is, houden de Verenigde Staten weer de mogelijkheid open voor direct overleg met het regime in Noord-Korea. In een interview dat de Washington Post met vice-president Pence had op de terugreis van Zuid-Korea naar Washington D.C., zegt Pence dat hij kansen ziet voor diplomatiek contact met Pyongyang, maar dat de druk op Noord-Korea onveranderd hoog blijft.

De spanning tussen de VS en Noord-Korea is het afgelopen jaar sterk opgelopen, door de Noord-Koreaanse kern- en raketproeven en de dreiging met militair geweld door Trump.

Strikt afzijdig

Pence heeft rond de opening van de Olympische Winterspelen diverse keren met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in gesproken over de beladen relatie met het regime van Kim Jong-un. Hij hield zich echter strikt afzijdig van de zus van Kim, die voor de opening naar Zuid-Korea was gekomen en daar geschiedenis schreef door handen te schudden met Moon. Aan de Spelen nemen ook Noord-Koreaanse sporters deel.

Afgelopen zaterdag spraken Pence en Moon elkaar op de tribune bij een schaatswedstrijd uitgebreid over een gezamenlijke strategie met betrekking tot Noord-Korea. Daarbij zijn de twee overeengekomen dat Zuid-Korea de eerste stappen zet in het diplomatieke contact met Pyongyang. Moon heeft een uitnodiging van Kim Jong-un gekregen voor een topontmoeting in Noord-Korea.

Niet bij woorden alleen

Pence zegt in de krant dat Moon Noord-Korea duidelijk zal maken dat het alleen kan rekenen op tegemoetkomingen als het concrete stappen zet in de afbouw van het kernprogramma, en dat praten alleen niet voldoende is. De vicepresident vervolgt dat hij met die toezegging in zijn zak mogelijkheden ziet voor direct overleg tussen Noord-Korea en de VS.

Pence spreekt van "tegelijkertijd maximale druk én toenadering". Eerder stelde de VS de voorwaarde dat Pyongyang concrete concessies zou doen voordat er sprake kan zijn van een dialoog. Maar nu zegt Pence: "Als je wil praten, dan gaan we praten".

In het vraaggesprek benadrukt Pence dat hij dagelijks met Trump contact heeft gehad tijdens zijn driedaagse bezoek aan Zuid-Korea.