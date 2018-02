'Politie heeft geen geld voor opleidingen'

Het budget voor opleidingen bij de politie is niet toereikend. Dat meldt de Telegraaf. De krant heeft politiedocumenten in handen gekregen waaruit blijkt dat er dit jaar bijna twee keer zoveel geld nodig is als beschikbaar om alle gewenste opleidingen te kunnen aanbieden: 43,2 miljoen euro in plaats van de 22,7 miljoen euro die begroot is.

Door de tekorten worden sommige trainingen volgens de krant maar deels aangeboden, of zelfs helemaal niet. Onder de geschrapte opleidingen zou ook die voor het digitale politiewerk zijn.

Digitale opsporing wordt juist steeds belangrijker. Er zijn bijvoorbeeld specialisten nodig om een computer of mobiele telefoon uit te kunnen lezen, onder meer in de strijd tegen kinderporno.

Onbegrijpelijk

Volgens de Telegraaf is er ook geen geld beschikbaar om alle agenten op straat reanimatiecursussen te geven en om agenten juridische en financiƫle opleidingen aan te bieden die ze kunnen gebruiken bij het afpakken van crimineel geld.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen zegt in de krant het "onbegrijpelijk" te vinden dat er binnen de politie geen geld is voor opleidingen. Van Nispen wil er deze week kamervragen over stellen.

Justitie laat aan de Telegraaf weten dat nog niet zeker is hoe het extra politiegeld uit het regeerakkoord precies wordt besteed. Afgesproken is dat de nationale politie er jaarlijks 267 miljoen euro bij krijgt.