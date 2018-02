Ambulancebestuurder panikeert en laat patiënt achter na ongelukje

Een ambulancebestuurder in Oost-Vlaanderen is na een ongelukje bij een ziekenhuis zo in paniek geraakt, dat hij op de vlucht sloeg en de ambulance waarin een patiënt lag onbeheerd achterliet. Dat meldt het Belgische VTM Nieuws.

De ambulance was van een commercieel bedrijf dat patiëntenvervoer verzorgt. De man had vrijdagmiddag een jonge vrouw opgehaald bij het ziekenhuis in Leuven. Bij het verlaten van het terrein raakte hij een slagboom waardoor de voorkant van de ambulance beschadigd raakte. De bestuurder panikeerde, stapte uit en nam de benen.

Nadat het meisje in de ambulance maar niet thuis aankwam, belden de ouders het bedrijf Ambulance Luc. Die konden via een track-en-tracesysteem achterhalen dat hun ziekenwagen zich in Latem bevond. De gewaarschuwde politie trof de patiënt aan.

De bestuurder is in de omgeving van de ambulance opgepakt. De man heeft volgens de Belgische politie psychische problemen en is opgenomen.